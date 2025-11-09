Скидки
Фрайбург — Санкт-Паули. Прямая трансляция
«Ливерпуль» готов заплатить более € 100 млн за футболиста «Интера» — источник

«Ливерпуль» готов заплатить более € 100 млн за футболиста «Интера» — источник
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к центральному защитнику «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Il Giorno.

По данным источника, английский клуб готов выложить за 26-летнего итальянца более € 100 млн. Однако миланцы не спешат расставаться с одним из своих ключевых игроков — помешать возможному переходу может действующий контракт Бастони, рассчитанный до 30 июня 2028 года, с окладом около € 5,5 млн в год.

Бастони перебрался в «Интер» в августе 2017 года из «Аталанты» за € 31 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 12 матчах.

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле

