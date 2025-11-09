«Он снова станет великим». Зинедин Зидан высказался о своём бывшем клубе

Бывший футболист «Ювентуса» Зинедин Зидан поделился своими мыслями о туринском клубе и его духе.

«Он всегда в моём сердце, и я уверен, что «Ювентус» снова станет великим. Там тебя учат побеждать любой ценой. Во Франции, если не выигрываешь — ничего страшного, никто особо не реагирует. А вот в Серии A всё было по-другому», — приводит слова Зидан La Gazzetta dello Sport.

Напомним, француз выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год. Сейчас 53-летний специалист остаётся без клуба — он покинул пост главного тренера «Реала» в июне 2021 года. По слухам, Зидан может стать следующим главным тренером сборной Франции.

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом