Дубль и ассист Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф

На стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейл (США) завершился третий, решающий матч 1/8 финала плей-офф МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 4:0.

Два забитых гола в составе победителей на свой счёт записал звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси, также на его счету результативная передача. Ещё одним дублем отметился Тадео Алленде. У Жорди Альбы — результативный пас.

Таким образом, «Интер Майами» выиграл серию со счётом 2-1 и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Цинциннати». Дата первого матча пока не определена.