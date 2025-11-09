Дубль и ассист Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф
На стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейл (США) завершился третий, решающий матч 1/8 финала плей-офф МЛС между клубами «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 4:0.
США — Major League Soccer . 1/8 финала
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 10' 2:0 Месси – 39' 3:0 Алленде – 73' 4:0 Алленде – 76'
Два забитых гола в составе победителей на свой счёт записал звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси, также на его счету результативная передача. Ещё одним дублем отметился Тадео Алленде. У Жорди Альбы — результативный пас.
Таким образом, «Интер Майами» выиграл серию со счётом 2-1 и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Цинциннати». Дата первого матча пока не определена.
