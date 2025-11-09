Лионель Месси достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру
В третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» обыграл дома «Нэшвилл» (4:0). Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем и одной результативной передачей.
США — Major League Soccer . 1/8 финала
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 10' 2:0 Месси – 39' 3:0 Алленде – 73' 4:0 Алленде – 76'
Таким образом, звёздный форвард достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру. 269 ассистов форвард отдал, играя за «Барселону», 60 передач – в сборной Аргентины, 37 – в «Интер Майами», 34 – в «ПСЖ».
В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 42 матча за американский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. Лионель Месси также стал лучшим бомбардиром МЛС.
