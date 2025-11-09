Лионель Месси достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру

В третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» обыграл дома «Нэшвилл» (4:0). Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем и одной результативной передачей.

Таким образом, звёздный форвард достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру. 269 ассистов форвард отдал, играя за «Барселону», 60 передач – в сборной Аргентины, 37 – в «Интер Майами», 34 – в «ПСЖ».

В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 42 матча за американский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. Лионель Месси также стал лучшим бомбардиром МЛС.