В Испании сообщили, в какой клуб может перейти Роберт Левандовски из «Барселоны»

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому, сообщает Sport.es.

Из-за проблем с реализацией моментов итальянский клуб ищет классического центрфорварда, подходящего под стиль игры главного тренера Массимилиано Аллегри, который, по данным источника, мечтает видеть поляка в своей команде.

Пока переход выглядит малореалистичным — Левандовски намерен доработать контракт с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. Неясно, будут ли стороны продлевать соглашение, однако сам Роберт готов дождаться подходящего момента.

Руководство «Милана» уже успело провести встречу с агентом игрока Пини Захави, где обсуждалась возможность подписания контракта с 37-летним форвардом. В текущем сезоне у Роберта четыре гола в 11 матчах за клуб.

