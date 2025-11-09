Скидки
«О нём нужно заботиться — и здесь, и в сборной». Флик — о Ямале

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратился к тренерскому штабу национальной команды Испании с призывом внимательно следить за состоянием вингера Ламина Ямаля.

«Я прошу от сборной того же, что делаем мы здесь: чтобы о нём заботились. Он изменился, стал намного лучше, тренируется очень хорошо, ежедневно проходит восстановительные процедуры в зале… Он может вернуться на свой лучший уровень, но пока ещё не на сто процентов готов. О нём нужно заботиться — и здесь, и в сборной. И я думаю, что в сборной тоже это понимают и делают», — приводит слова Флика Marca.

В ноябре сборная Испании проведёт два матча квалификации к чемпионату мира 2026 года. 15 ноября «Фурия Роха» встретится с Грузией, а 18 ноября — с Турцией.

