Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о процессе восстановления Александера Исака

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о процессе восстановления форварда клуба Александера Исака.

«Если ты три недели занимаешься только реабилитацией, это не возвращает тебя на тот уровень, который был три недели назад. Хотя наша команда по реабилитации делает невероятную работу. Но нельзя сравнивать реабилитацию с футбольными матчами или тренировками с командой. Сколько бы мы ни пытались это воспроизвести, просто невозможно. Поэтому я снова должен сказать: дайте ему немного времени», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Исак провёл за «Ливерпуль» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

