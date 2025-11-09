Тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал матч с «Унионом» в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о матче с берлинским «Унионом» (2:2) в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.
«Готовил своих игроков к этому матчу в течение трёх дней. Я ожидал такого результата, я совсем не удивлён. В первом тайме мы не были вовлечены в игру, это было не очень хорошо с нашей стороны. Всё дело в деталях: хорошо известна сила «Униона» при игре со стандартных положений. Последние 60 минут мы провели неплохо, хотя «Унион» всегда представлял угрозу. Но сегодня мы столкнулись с соперниками, которые многое делали правильно», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.
«Бавария» впервые в сезоне потеряла очки, но осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.
- 9 ноября 2025
