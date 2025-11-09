Скидки
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал матч с «Унионом» в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о матче с берлинским «Унионом» (2:2) в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дуки – 27'     1:1 Диас – 38'     2:1 Дуки – 83'     2:2 Кейн – 90+3'    

«Готовил своих игроков к этому матчу в течение трёх дней. Я ожидал такого результата, я совсем не удивлён. В первом тайме мы не были вовлечены в игру, это было не очень хорошо с нашей стороны. Всё дело в деталях: хорошо известна сила «Униона» при игре со стандартных положений. Последние 60 минут мы провели неплохо, хотя «Унион» всегда представлял угрозу. Но сегодня мы столкнулись с соперниками, которые многое делали правильно», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

«Бавария» впервые в сезоне потеряла очки, но осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.

«Бавария» ушла от первого поражения в Бундеслиге в матче с «Унионом» с голом Кейна
