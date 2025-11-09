Дубль и ассист Месси в плей-офф МЛС, Новак Джокович снялся с Итогового. Главное к утру

Дубль и ассист звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф МЛС, сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы, пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».