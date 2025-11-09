Скидки
Балтика — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

9 ноября главные новости спорта, футбол, МЛС, хоккей, НХЛ, КХЛ, Формула-1, ATP

Дубль и ассист Месси в плей-офф МЛС, Новак Джокович снялся с Итогового. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Дубль и ассист звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф МЛС, сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы, пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и ассист Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф.
  2. Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы.
  3. Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.
  4. «Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин и Кучеров очков не набрали.
  5. Муслим Салихов проиграл нокаутом в первом раунде Урошу Медичу на турнире UFC.
  6. Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля».
  7. СКА обыграл московское «Динамо» и прервал победную серию бело-голубых из шести матчей.
  8. Лионель Месси достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру.
  9. Россиянин Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА.
  10. «Арсенал» упустил волевую победу над «Сандерлендом» в АПЛ, пропустив на 90+4-й минуте.
