Дубль и ассист Месси в плей-офф МЛС, Новак Джокович снялся с Итогового. Главное к утру
Дубль и ассист звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф МЛС, сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы, пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и ассист Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» и выйти в 1/4 плей-офф.
- Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы.
- Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Пиастри — 4-й, Ферстаппен — 16-й.
- «Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин и Кучеров очков не набрали.
- Муслим Салихов проиграл нокаутом в первом раунде Урошу Медичу на турнире UFC.
- Иван Демидов повторил редчайшее достижение века среди новичков «Монреаля».
- СКА обыграл московское «Динамо» и прервал победную серию бело-голубых из шести матчей.
- Лионель Месси достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру.
- Россиянин Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА.
- «Арсенал» упустил волевую победу над «Сандерлендом» в АПЛ, пропустив на 90+4-й минуте.
