Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о матче с «Торино» в Серии А

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о матче с «Торино» в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал матч с «Торино» (0:0) в 11-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Торино
Турин

«Когда игра складывается так тяжело, нужно проявить те качества, ту креативность, которых нам сегодня не хватило, ту маниакальную точность в передаче мяча между двумя соперниками. Нам нужно совершенствоваться, потому что у нас есть потенциал. Мы не в восторге, никто в раздевалке не был в восторге, и это правильно. Эти первые три игры подтвердили то, что я думал об этой команде: нам нужно быть более качественными, даже в передачах и прострелах», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 19 очков.

Материалы по теме
«Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино» в 11-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android