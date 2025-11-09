Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о матче с «Торино» в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал матч с «Торино» (0:0) в 11-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026.

«Когда игра складывается так тяжело, нужно проявить те качества, ту креативность, которых нам сегодня не хватило, ту маниакальную точность в передаче мяча между двумя соперниками. Нам нужно совершенствоваться, потому что у нас есть потенциал. Мы не в восторге, никто в раздевалке не был в восторге, и это правильно. Эти первые три игры подтвердили то, что я думал об этой команде: нам нужно быть более качественными, даже в передачах и прострелах», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 19 очков.