«Мы выступили не лучшим образом». Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Унионом»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче с берлинским «Унионом» (2:2) в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.

«Это была тяжёлая игра, но мы знали, чего ожидать. На поле было сложно играть, и соперник часто подавал длинные мячи. Кроме того, многое было против нас — множество мелочей, но это просто футбол. Нам нужно было бороться и сохранять спокойствие, и мы справились. Мы выступили не лучшим образом, но в итоге нам всё же удалось свести матч к ничьей», — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.

Несмотря на ничейный результат, «Бавария» осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.