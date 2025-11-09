«Мы выступили не лучшим образом». Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Унионом»
Поделиться
Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче с берлинским «Унионом» (2:2) в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.
Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дуки – 27' 1:1 Диас – 38' 2:1 Дуки – 83' 2:2 Кейн – 90+3'
«Это была тяжёлая игра, но мы знали, чего ожидать. На поле было сложно играть, и соперник часто подавал длинные мячи. Кроме того, многое было против нас — множество мелочей, но это просто футбол. Нам нужно было бороться и сохранять спокойствие, и мы справились. Мы выступили не лучшим образом, но в итоге нам всё же удалось свести матч к ничьей», — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.
Несмотря на ничейный результат, «Бавария» осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
09:11
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:39
-
08:07
-
07:44
-
07:18
-
07:15
-
06:18
-
06:01
-
05:46
-
05:38
-
04:59
-
04:45
-
04:37
-
04:25
-
04:09
-
04:02
-
03:56
-
03:49
-
03:45
-
03:38
-
02:39
-
02:37
-
02:30
-
02:28