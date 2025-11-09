Скидки
Балтика — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы выступили не лучшим образом». Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Унионом»
Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче с берлинским «Унионом» (2:2) в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Дуки – 27'     1:1 Диас – 38'     2:1 Дуки – 83'     2:2 Кейн – 90+3'    

«Это была тяжёлая игра, но мы знали, чего ожидать. На поле было сложно играть, и соперник часто подавал длинные мячи. Кроме того, многое было против нас — множество мелочей, но это просто футбол. Нам нужно было бороться и сохранять спокойствие, и мы справились. Мы выступили не лучшим образом, но в итоге нам всё же удалось свести матч к ничьей», — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.

Несмотря на ничейный результат, «Бавария» осталась на первом месте с 28 очками. В активе «Униона» 12 очков, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.

