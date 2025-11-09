«Молодец, продолжай дальше». Роналду саркастически обратился к судье в игре с «Неомом»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен работой главного судьи матча 8-го тура саудовской Про-Лиги с «Неомом» (1:3).

В перерыве встречи, когда счёт был 0:0, 40-летний футболист саркастически обратился к рефери со словами: «Молодец, молодец. Продолжай в том же духе. Ты хорошо работаешь — очень хорошо». Этот момент попал в объективы камер.

После перерыва «Аль-Наср» трижды поразил ворота соперника. На 65-й минуте Роналду забил гол, реализовав 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги португалец принял участие в восьми матчах, в которых отметился девятью голами.

