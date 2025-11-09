«Молодец, продолжай дальше». Роналду саркастически обратился к судье в игре с «Неомом»
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен работой главного судьи матча 8-го тура саудовской Про-Лиги с «Неомом» (1:3).
Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:50 МСК
Неом
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Анжело – 47' 0:2 Роналду – 65' 1:2 Абду Джабер – 84' 1:3 Феликс – 86'
Удаления: Родригес – 56' / нет
В перерыве встречи, когда счёт был 0:0, 40-летний футболист саркастически обратился к рефери со словами: «Молодец, молодец. Продолжай в том же духе. Ты хорошо работаешь — очень хорошо». Этот момент попал в объективы камер.
После перерыва «Аль-Наср» трижды поразил ворота соперника. На 65-й минуте Роналду забил гол, реализовав 11-метровый удар.
В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги португалец принял участие в восьми матчах, в которых отметился девятью голами.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
