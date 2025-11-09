«Урал» на выезде победил «СКА-Хабаровск» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила в Хабаровске. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Илья Ишков. На 42-й минуте защитник Итало укрепил преимущество екатеринбургской команды.

После 18 матчей Первой лиги команда Мирослава Ромащенко набрала 39 очков и занимает первое место. Подопечные Алексея Поддубского заработали 24 очка и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Нефтехимиком» (15 ноября), а «СКА-Хабаровск» — с «Енисеем» (15 ноября).

