Айнтрахт Франкфурт — Майнц 05. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Урал, результат матча 9 ноября 2025, счет 0:2, 18-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» на выезде победил «СКА-Хабаровск» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги
Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила в Хабаровске. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ишков – 4'     0:2 Итало – 42'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Илья Ишков. На 42-й минуте защитник Итало укрепил преимущество екатеринбургской команды.

После 18 матчей Первой лиги команда Мирослава Ромащенко набрала 39 очков и занимает первое место. Подопечные Алексея Поддубского заработали 24 очка и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Нефтехимиком» (15 ноября), а «СКА-Хабаровск» — с «Енисеем» (15 ноября).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
