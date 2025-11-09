Директор по футболу «Монако» высказался о сроках восстановления Поля Погба

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро высказался о сроках восстановления 32-летнего полузащитника своей команды Поля Погба.

«Мы ожидаем, что он будет готов к матчу 13-го тура с «Ренном». Как вы знаете, он был близок к тому, чтобы начать выступление в «Монако»; у него были небольшие проблемы. Мы считаем, что он сможет отыграть несколько минут и начать проявлять себя в Лиге 1», — приводит слова Скуро Get French Football News.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке 30 октября, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» во встрече с «Эмполи».