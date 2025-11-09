Скидки
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, пройдут три матча 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 9 ноября (время московское):

10:00. «Енисей» – «Черноморец»
16:00. «Торпедо» – «Сокол»
16:00. «Ротор» – «Шинник»

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 39 очков после 18 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого 36 очков. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

