Крылья Советов — Зенит: во сколько начало матча 15-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько начало игры 15-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
После 14 туров чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

