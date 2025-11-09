Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, состоятся четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 9 ноября (время московское):

13:00. «Крылья Советов» — «Зенит»;

15:15. «Локомотив» — «Оренбург»;

17:30. «Ахмат» — «Спартак»;

19:45. «Балтика» — «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 32 очка после 14 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 29 очков в 14 матчах. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Самые титулованные футбольные клубы России: