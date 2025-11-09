Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, состоятся четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 9 ноября (время московское):
13:00. «Крылья Советов» — «Зенит»;
15:15. «Локомотив» — «Оренбург»;
17:30. «Ахмат» — «Спартак»;
19:45. «Балтика» — «Краснодар».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 32 очка после 14 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 29 очков в 14 матчах. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).
Самые титулованные футбольные клубы России: