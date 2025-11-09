Мареска — после матча с «Вулверхэмптоном»: мы довольны игрой

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

«Мы довольны игрой. Я очень волновался перед началом, ведь это всегда сложные матчи, но мы создали много моментов и не пропустили ни одного мяча. Даже в первом тайме я был доволен игрой, а разница между первым и вторым таймами в том, что во втором мы забили голы, а в первом упустили много моментов. Нужно быть хладнокровнее, иначе в открытых играх может произойти всё что угодно. Во втором тайме мы забили три гола, могли забить и больше», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней строчке с двумя очками.