Главная Футбол Новости

Мареска — после матча с «Вулверхэмптоном»: мы довольны игрой

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гюсто – 51'     2:0 Педро – 65'     3:0 Нету – 73'    

«Мы довольны игрой. Я очень волновался перед началом, ведь это всегда сложные матчи, но мы создали много моментов и не пропустили ни одного мяча. Даже в первом тайме я был доволен игрой, а разница между первым и вторым таймами в том, что во втором мы забили голы, а в первом упустили много моментов. Нужно быть хладнокровнее, иначе в открытых играх может произойти всё что угодно. Во втором тайме мы забили три гола, могли забить и больше», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней строчке с двумя очками.

