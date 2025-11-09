Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
В сборной Чили рассказали, когда команда прилетит на матч с Россией

Пресс-атташе сборной Чили Давид Мунос поделился информацией о прибытии национальной команды для участия в товарищеском матче с Россией, который состоится в субботу, 15 ноября. Эта игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Команда прилетает в пятницу», — сказал Мунос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в среду, 12 ноября, российская национальная команда проведёт товарищескую игру со сборной Перу. Этот матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В «Атланте» сообщили, когда Миранчук отправится в сборную России

Как сборная России играет при Карпине:

