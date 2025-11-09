В сборной Чили рассказали, когда команда прилетит на матч с Россией
Поделиться
Пресс-атташе сборной Чили Давид Мунос поделился информацией о прибытии национальной команды для участия в товарищеском матче с Россией, который состоится в субботу, 15 ноября. Эта игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команда прилетает в пятницу», — сказал Мунос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в среду, 12 ноября, российская национальная команда проведёт товарищескую игру со сборной Перу. Этот матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:29
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
09:13
-
09:11
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:39
-
08:07
-
07:44
-
07:18
-
07:15
-
06:18
-
06:01