В сборной Чили рассказали, когда команда прилетит на матч с Россией

Пресс-атташе сборной Чили Давид Мунос поделился информацией о прибытии национальной команды для участия в товарищеском матче с Россией, который состоится в субботу, 15 ноября. Эта игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Команда прилетает в пятницу», — сказал Мунос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в среду, 12 ноября, российская национальная команда проведёт товарищескую игру со сборной Перу. Этот матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

