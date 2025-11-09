Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Стыдно». Нападающий «Динамо» Сергеев высказался о результатах команды
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о результатах команды в нынешнем сезоне после матча 15-го тура с «Акроном», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Мы ждали от себя большего и сейчас идём не на том месте, где хотим быть. Будем работать. Конечно, нам стыдно за результаты — об этом даже спрашивать глупо», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 15 сыгранных матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В следующем туре «Динамо» встретится с одноклубниками из Махачкалы.

