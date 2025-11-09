«Стыдно». Нападающий «Динамо» Сергеев высказался о результатах команды

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о результатах команды в нынешнем сезоне после матча 15-го тура с «Акроном», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

«Мы ждали от себя большего и сейчас идём не на том месте, где хотим быть. Будем работать. Конечно, нам стыдно за результаты — об этом даже спрашивать глупо», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 15 сыгранных матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В следующем туре «Динамо» встретится с одноклубниками из Махачкалы.