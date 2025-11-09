«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 13:00

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

Самые титулованные футбольные клубы России: