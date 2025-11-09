«Ахмат» — «Спартак»: во сколько начало матча 15-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 16 очков и занимает 11-е место. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре «Ахмат» встретится с «Рубином» (22 ноября), а «Спартак» сыграет с ЦСКА (22 ноября).

