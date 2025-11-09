Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
После 14 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место. «Балтика» заработала 27 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» — 2:1, а «Балтика» победила «Ахмат» — 2:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
