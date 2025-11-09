Мареска высказался о заменах Нету и Фернандеса в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о заменах нападающего Педру Нету и полузащитника Энцо Фернандеса в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором лондонцы одержали победу со счётом 3:0.

«Педру Нету и Энцо Фернандес просили о замене: Педро из-за проблем с пахом, а Энцо из-за колена, так что посмотрим, как у них дела», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней строчке с двумя очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 26 очков.