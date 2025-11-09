Скидки
22:45 Мск
«Локомотив» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 15:15 мск

«Локомотив» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 15:15 мск
Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает пятое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В минувшем туре «Локомотив» уступил «Зениту» — 0:2, а «Оренбург» одержал победу над «Сочи» — 3:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
