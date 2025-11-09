Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» друг с другом:

АПЛ, 26-й тур, 23 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 0:2;

АПЛ, 13-й тур, 1 декабря 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0;

АПЛ, 28-й тур, 10 марта 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1;

АПЛ, 13-й тур, 25 декабря 2023 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1;

АПЛ, 29-й тур, 1 апреля 2023 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:1.

С историей личных встреч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» можно ознакомиться по ссылке.

