Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Ливерпуль: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» друг с другом:

АПЛ, 26-й тур, 23 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 0:2;
АПЛ, 13-й тур, 1 декабря 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0;
АПЛ, 28-й тур, 10 марта 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1;
АПЛ, 13-й тур, 25 декабря 2023 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1;
АПЛ, 29-й тур, 1 апреля 2023 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:1.

С историей личных встреч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем с «Ман Сити» в 11-м туре АПЛ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

