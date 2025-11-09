«Балтика» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место. «Балтика» заработала 27 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» — 2:1, а «Балтика» победила «Ахмат» — 2:0.