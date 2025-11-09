Вратарь «Динамо» Расулов: не нравятся разговоры о возможном вылете — хочется быть выше

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов высказался по поводу возможного вылета команды из РПЛ.

«Я согласен с Карпиным — на 200% уверен, что «Динамо» не вылетит из РПЛ. Нам не нравятся эти разговоры. Хочется быть выше, чтобы о возможном вылете вообще не говорили. Но уверен, что этого не случится», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 15 сыгранных матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В следующем туре «Динамо» встретится с одноклубниками из Махачкалы.