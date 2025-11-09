Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Неомом»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды в матче с «Неомом» (3:1) в 8-м туре саудовской Про-Лиги. В этой игре 40-летний футболист отметился забитым мячом.

«Работаем над нашей мечтой!» — написал португалец.

После восьми туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 24 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Таавуна» на три очка.

В нынешнем сезоне соревнования 40-летний нападающий принял участие в восьми матчах, в которых отметился девятью голами и результативной передачей.

