Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Неомом»

Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Неомом»
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды в матче с «Неомом» (3:1) в 8-м туре саудовской Про-Лиги. В этой игре 40-летний футболист отметился забитым мячом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:50 МСК
Неом
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Анжело – 47'     0:2 Роналду – 65'     1:2 Абду Джабер – 84'     1:3 Феликс – 86'    
Удаления: Родригес – 56' / нет

«Работаем над нашей мечтой!» — написал португалец.

После восьми туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 24 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Таавуна» на три очка.

В нынешнем сезоне соревнования 40-летний нападающий принял участие в восьми матчах, в которых отметился девятью голами и результативной передачей.

Материалы по теме
«Молодец, продолжай дальше». Роналду саркастически обратился к судье в игре с «Неомом»

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android