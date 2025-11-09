Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

Энцо Фернандес: я восстановлюсь полностью, когда вернусь к тренировкам и играм с командой

Центральный полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о своём физическом состоянии после травмы.

«Дать колену отдохнуть эти две недели – лучшее решение. Последнюю неделю я очень страдал от боли. Эти две недели я восстанавливался настолько, насколько мог. Я восстановлюсь полностью, когда вернусь к тренировкам и играм с командой», — приводит слова Фернандеса Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Игрок был заменён на 83-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0. До этого футболист восстанавливался после воспаления правого колена.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гюсто – 51'     2:0 Педро – 65'     3:0 Нету – 73'    

