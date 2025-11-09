Энцо Фернандес: я восстановлюсь полностью, когда вернусь к тренировкам и играм с командой

Центральный полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о своём физическом состоянии после травмы.

«Дать колену отдохнуть эти две недели – лучшее решение. Последнюю неделю я очень страдал от боли. Эти две недели я восстанавливался настолько, насколько мог. Я восстановлюсь полностью, когда вернусь к тренировкам и играм с командой», — приводит слова Фернандеса Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Игрок был заменён на 83-й минуте матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0. До этого футболист восстанавливался после воспаления правого колена.