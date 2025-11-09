Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Губерниев: хочу пожелать Станковичу держать удар и не быть плаксой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен уметь держать удар в публичном поле.

«Хочу сказать, что Станкович должен держать удар. Если сейчас абстрагироваться от его тренерского мастерства, потому что в обороне «Спартака» всё равно кавардак, постановки игры нет, особенно в обороне. Действительно, он не до конца, мне кажется, знает потенциал своих футболистов. Но он должен в публичном поле держать удар, потому что он пришёл в популярную команду большой страны. Надо давать себе отчёт, что ты делаешь. Отрываться на журналистах, рассказывать, что меня не любят, дескать, я иностранец?

Ну у Хиддинка спроси, кого из иностранцев любят, кого нет. Это всё в пользу бедных и ерунда. Никто никогда среди любителей футбола и в «Спартаке», если вспомнить Карреру, в паспорт не заглядывал. Поэтому я хочу пожелать Станковичу держать удар и прекратить заниматься публично-медийной ерундой и быть как плакса временами. Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо. Брать пример с меня и идти вперёд!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

