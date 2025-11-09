Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Дзюба считает странной историю с попыткой похищения Андрея Мостового

Дзюба считает странной историю с попыткой похищения Андрея Мостового
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о ситуации с неудавшимся похищением нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого (улыбается). А если серьёзно, то странная история», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

В четверг, 23 октября, в Санкт-Петербурге на Мостового напали несколько человек, которые предприняли попытку затащить его в автомобиль с применением силы. Однако игроку «Зенита» удалось отбиться от напавших на него. Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Мостовой забил шесть мячей в 14 матчах, а также сделал результативную передачу.

Лучший бомбардир в истории России:

