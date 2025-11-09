Месси дважды пробросил мяч между ног одному и тому же сопернику в игре с «Нэшвиллом»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дважды пробросил мяч между ног полузащитнику «Нэшвилла»

Эдварду Тагсету во время очного матча команд в 1/8 финала плей-офф МЛС. В этой игре «фламинго» разгромили соперника со счётом 4:0. Аргентинский футболист отметился дублем и результативной передачей.

Права на видео принадлежат MLS.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 42 матча за американский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. 38-летний Месси также стал лучшим бомбардиром МЛС.

Действующее трудовое соглашение аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.