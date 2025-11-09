Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Месси дважды пробросил мяч между ног одному и тому же сопернику в игре с «Нэшвиллом»

Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дважды пробросил мяч между ног полузащитнику «Нэшвилла»
Эдварду Тагсету во время очного матча команд в 1/8 финала плей-офф МЛС. В этой игре «фламинго» разгромили соперника со счётом 4:0. Аргентинский футболист отметился дублем и результативной передачей.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 10'     2:0 Месси – 39'     3:0 Алленде – 73'     4:0 Алленде – 76'    

Права на видео принадлежат MLS.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 42 матча за американский клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. 38-летний Месси также стал лучшим бомбардиром МЛС.

Действующее трудовое соглашение аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Комментарии
