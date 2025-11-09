Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Сёмин: с «Акроном» всем трудно, но это не оправдывает «Динамо» — команда играла плохо

Комментарии

Известный тренер Юрий Сёмин высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Акрон» играл очень грамотно, хорошо подстроил оборону. Когда надо, контролировал мяч, когда надо — контратаковал. «Акрон» использовал свои моменты, а «Динамо» создало не так много. После победы над «Зенитом» в Кубке казалось, что команда обретёт стабильность. Но нет. И физически «Динамо» после «Зенита» не восстановилось. Нельзя говорить, что «Акрон» слабая команда. Они играют в хороший футбол, всем с ними трудно, но это не оправдывает «Динамо» — команда играла плохо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

