Агент Лички сообщил, что предлагал кандидатуру чешского тренера «Спартаку»

Агент Лички сообщил, что предлагал кандидатуру чешского тренера «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, отреагировал на информацию, что чешский специалист вёл переговоры со «Спартаком».

— Теодор Гурцкая рассказал о встрече Кахигао с Личкой. Что вы скажете?
— Встречи не было. И у «Спартака» есть тренер. Наверное, для «Спартака» сейчас это не очень актуальная тема. Может быть, они и ищут тренера, но я не знаю об этом.

— Марцел работал в «Динамо», а у «Спартака» с бело-голубыми острое соперничество. Он готов перейти к врагам?
— Нет никакого предложения, чтобы обсуждать. У «Спартака» есть главный тренер. А гадать то, что в прессе — некорректно. Пока нет конкретики, это всё просто разгон в прессе.

— Вы предлагали кандидатуру Марцела в «Спартак»?
— Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому — да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру.

— Какой была реакция?
— «У нас есть главный тренер».

— Это сказал Кахигао?
— Это говорили менеджеры «Спартака», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Личка занимал должность главного тренера «Динамо» с 2023 по 2025 год. Последним местом работы 48-летнего специалиста на текущий момент является турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», который он покинул в минувшем октябре.

Комментарии
