Агент Лички сообщил, что предлагал кандидатуру чешского тренера «Спартаку»

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, отреагировал на информацию, что чешский специалист вёл переговоры со «Спартаком».

— Теодор Гурцкая рассказал о встрече Кахигао с Личкой. Что вы скажете?

— Встречи не было. И у «Спартака» есть тренер. Наверное, для «Спартака» сейчас это не очень актуальная тема. Может быть, они и ищут тренера, но я не знаю об этом.

— Марцел работал в «Динамо», а у «Спартака» с бело-голубыми острое соперничество. Он готов перейти к врагам?

— Нет никакого предложения, чтобы обсуждать. У «Спартака» есть главный тренер. А гадать то, что в прессе — некорректно. Пока нет конкретики, это всё просто разгон в прессе.

— Вы предлагали кандидатуру Марцела в «Спартак»?

— Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому — да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру.

— Какой была реакция?

— «У нас есть главный тренер».

— Это сказал Кахигао?

— Это говорили менеджеры «Спартака», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Личка занимал должность главного тренера «Динамо» с 2023 по 2025 год. Последним местом работы 48-летнего специалиста на текущий момент является турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», который он покинул в минувшем октябре.

