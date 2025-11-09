Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Гризманн высказался после дубля в матче 12-го тура Ла Лиги с «Леванте»

Гризманн высказался после дубля в матче 12-го тура Ла Лиги с «Леванте»
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался после дубля в матче 12-го тура Ла Лиги с «Леванте», в котором его команда победила со счётом 3:1.

Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Де Ла Фуэнте – 12'     1:1 Санчес – 21'     2:1 Гризманн – 61'     3:1 Гризманн – 80'    

«Я всегда был игроком, который позволяет своим действиям говорить за себя. И в конечном итоге, будь то 30 минут или 90, я всегда буду рад. Роли могут меняться в течение сезона, на дворе только ноябрь, сезон ещё длинный. Я не думаю о роли, которая мне отведена, а лишь о том, чтобы хорошо играть на поле и оставаться верным себе. Все игроки хотят играть, это нормально, это делает нас счастливыми. У меня есть товарищи по команде, которые тоже хотят играть, но никто не дуется. Особенно я, потому что знаю, что являюсь примером для всех, кто смотрит на меня, для моего сына, который смотрит на меня с трибун», — приводит слова Гризманна Eurosport.

Игрок вышел на замену на 61-й минуте и за отведённое ему время забил два мяча.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

