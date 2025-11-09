Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может купить вингера из Лиги 1 при неудаче с переходом Рашфорда — Sport.es

«Барселона» может купить вингера из Лиги 1 при неудаче с переходом Рашфорда — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» преследует цель укрепить левый фланг нападения команды. На текущий момент клуб обдумывает, стоит ли ему выкупать у «Манчестер Юнайтед» вингера Маркуса Рашфорда, который оценивается в € 30 млн. В стане сине-гранатовых считают эту потенциальную сделку выгодной, однако рассматривают вариант с подписанием более молодого игрока. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, скауты «блауграны» отдают предпочтение 20-летнему левому нападающему «Лиона» Малику Фофана. Подчёркивается, что интерес к бельгийскому игроку также проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Барселоны» Левандовски: Рашфорд — тот игрок, который может нам очень помочь

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android