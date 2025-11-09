«Барселона» может купить вингера из Лиги 1 при неудаче с переходом Рашфорда — Sport.es

«Барселона» преследует цель укрепить левый фланг нападения команды. На текущий момент клуб обдумывает, стоит ли ему выкупать у «Манчестер Юнайтед» вингера Маркуса Рашфорда, который оценивается в € 30 млн. В стане сине-гранатовых считают эту потенциальную сделку выгодной, однако рассматривают вариант с подписанием более молодого игрока. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, скауты «блауграны» отдают предпочтение 20-летнему левому нападающему «Лиона» Малику Фофана. Подчёркивается, что интерес к бельгийскому игроку также проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

