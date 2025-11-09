Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

«У нас много проблем». Аморим высказался после матча 11-го тура с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после матча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32'     1:1 Тель – 84'     2:1 Ришарлисон – 90+1'     2:2 де Лигт – 90+6'    

«У нас много проблем. Мы только в начале пути. Я знаю, что иногда результаты показывают людям, что мы становимся лучше, но нам ещё многое предстоит сделать. В последние 10 минут игру можно разделить, в том числе и из-за того, что нам пришлось одновременно выводить из игры Гарри Магуайра и Каземиро, затем пропустили два гола, а затем потеряли Шешко. Играть вдесятером, но при этом преодолеть все препятствия и забить гол — это хорошо, но если посмотреть на остальную часть игры, то нам не было комфортно», — приводит слова Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» лидировал почти час благодаря удару головой Брайана Мбемо в первом тайме, но голы вышедшего на замену игрока «Тоттенхэма» Матиса Теля и Ришарлисона с разницей в семь минут перевернули ход игры, прежде чем де Лигт спас ничью, когда его команда осталась без одного игрока из-за травмы Беньямина Шешко.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке с 18 очками.

