Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Низовцев: потери «Краснодара» повлияют на игру — «Балтика» возьмёт очки

Максим Низовцев: потери «Краснодара» повлияют на игру — «Балтика» возьмёт очки
Комментарии

Бывший полузащитник «Балтики» Максим Низовцев поделился мнением о грядущем матче 15-го тура Мир РПЛ, в котором калининградская команда сыграет с «Краснодаром» (9 ноября).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас хороший момент для «Балтики», чтобы постараться обыграть «Краснодар». Но дело тут даже не в потерях соперника, а в игре самой «Балтики». Даже когда были проблемы с составом, но это не помешало взять три очка в игре с «Ахматом».

Но и потеря четверых футболистов «Краснодара», особенно Кордобы, повлияет на их игру. Жду хорошего и результативного матча и думаю, что «Балтика» возьмёт очки», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Аршавин спрогнозировал победителя матча РПЛ «Балтика» — «Краснодар»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android