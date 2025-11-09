Максим Низовцев: потери «Краснодара» повлияют на игру — «Балтика» возьмёт очки
Бывший полузащитник «Балтики» Максим Низовцев поделился мнением о грядущем матче 15-го тура Мир РПЛ, в котором калининградская команда сыграет с «Краснодаром» (9 ноября).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сейчас хороший момент для «Балтики», чтобы постараться обыграть «Краснодар». Но дело тут даже не в потерях соперника, а в игре самой «Балтики». Даже когда были проблемы с составом, но это не помешало взять три очка в игре с «Ахматом».
Но и потеря четверых футболистов «Краснодара», особенно Кордобы, повлияет на их игру. Жду хорошего и результативного матча и думаю, что «Балтика» возьмёт очки», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
