Максим Низовцев: потери «Краснодара» повлияют на игру — «Балтика» возьмёт очки

Бывший полузащитник «Балтики» Максим Низовцев поделился мнением о грядущем матче 15-го тура Мир РПЛ, в котором калининградская команда сыграет с «Краснодаром» (9 ноября).

«Сейчас хороший момент для «Балтики», чтобы постараться обыграть «Краснодар». Но дело тут даже не в потерях соперника, а в игре самой «Балтики». Даже когда были проблемы с составом, но это не помешало взять три очка в игре с «Ахматом».

Но и потеря четверых футболистов «Краснодара», особенно Кордобы, повлияет на их игру. Жду хорошего и результативного матча и думаю, что «Балтика» возьмёт очки», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

