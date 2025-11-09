Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев: мы нашли пути взаимодействия с РФС по вопросу судейства

Глава РПЛ Алаев: мы нашли пути взаимодействия с РФС по вопросу судейства
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о взаимодействии с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу судейства.

«Если заметили, я судейство не комментирую. До этого я его часто комментировал. Не хочется создавать напряжения. Более того, мы нашли пути взаимодействия с РФС. Спасибо Александру Дюкову, Максиму Митрофанову и членам исполкома. Взаимодействие идёт, мы этому очень рады.

Раньше диалога не было, а сейчас есть взаимодействие. При этом я, как и вы, вижу комментарии тренеров и руководителей клубов. Я понимаю, что всегда будут комментарии. Не хочу давать оценки руководству судейского комитета. Просто хочется, чтобы мы продолжили совместную работу. И таких комментариев, которые я читаю, со стороны тренеров и руководителей будет меньше», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
В РФС назвали срок допуска клубов до жеребьёвки еврокубков на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android