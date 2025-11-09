Глава РПЛ Алаев: мы нашли пути взаимодействия с РФС по вопросу судейства

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о взаимодействии с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу судейства.

«Если заметили, я судейство не комментирую. До этого я его часто комментировал. Не хочется создавать напряжения. Более того, мы нашли пути взаимодействия с РФС. Спасибо Александру Дюкову, Максиму Митрофанову и членам исполкома. Взаимодействие идёт, мы этому очень рады.

Раньше диалога не было, а сейчас есть взаимодействие. При этом я, как и вы, вижу комментарии тренеров и руководителей клубов. Я понимаю, что всегда будут комментарии. Не хочу давать оценки руководству судейского комитета. Просто хочется, чтобы мы продолжили совместную работу. И таких комментариев, которые я читаю, со стороны тренеров и руководителей будет меньше», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.