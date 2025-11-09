«Енисей» обыграл «Черноморец» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «Арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин из Уфы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре забил 20-летний нападающий хозяев Астемир Хашкулов, реализовав пенальти на 62-й минуте.

«Енисей» занимает 12-е место в Первой лиге с 20 очками после 18 проведённых матчей. «Черноморец» располагается на 15-м месте турнирной таблицы, у команды 17 набранных очков. Лидирует в чемпионате екатеринбургский «Урал», в активе клуба 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (36 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).