Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: отсутствие Кордобы — существенная потеря для «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Мостовой: отсутствие Кордобы — существенная потеря для «Краснодара» в матче с «Балтикой»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отметил важность отсутствия дисквалифицированного форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 9 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» не будут играть три-четыре человека с «Балтикой» — есть существенные потери. Кордоба получил красную карточку и не сыграет. Я говорил, как он был лучшим игроком РПЛ, он так им и остаётся. Посмотрим, как «Краснодар» с этим справится. Проглядывается ничейный результат. Фаворита у меня нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Ву высказался об игре против форварда «Краснодара» Кордобы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android