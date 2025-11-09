Мостовой: отсутствие Кордобы — существенная потеря для «Краснодара» в матче с «Балтикой»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отметил важность отсутствия дисквалифицированного форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 9 ноября.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
«У «Краснодара» не будут играть три-четыре человека с «Балтикой» — есть существенные потери. Кордоба получил красную карточку и не сыграет. Я говорил, как он был лучшим игроком РПЛ, он так им и остаётся. Посмотрим, как «Краснодар» с этим справится. Проглядывается ничейный результат. Фаворита у меня нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
