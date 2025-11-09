Дзюба — о будущем: я в «Акроне», пока Тедеев здесь. Я дал Эдуардычу слово, это не секрет

37-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, думал ли он о ситуации со своим контрактом, заканчивающимся летом 2026 года.

«Да какой контракт? Я пока отмерил себе время до конца сезона. Знаете, можно так говорить: я здесь, пока Тедеев здесь. Я дал Эдуардычу слово, это ни для кого не секрет. Моё сердце, душа прикипели к этому человеку. Я продлил контракт только из‑за него. Мои отношения с Тедеевым давно переросли в что‑то большее, чем «игрок — тренер». У меня к нему огромное уважение, как к старшему товарищу, как к мудрому человеку, с которым много общаемся, в том числе вне поля.

Что касается следующего года… На всё воля божья. Конечно, говорят, что на бога надейся, но сам не плошай, но в данный момент все мои мысли о том, чтобы восстановиться и вернуться играть. Потому что когда получаешь травму и не можешь помогать команде — аж плакать хочется», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ».

Нападающий играет за тольяттинскую команду с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 13 матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Тедеев занимает должность главного тренера красно-чёрных с декабря 2023 года.

Материалы по теме Дзюба считает странной историю с попыткой похищения Андрея Мостового

Лучший бомбардир в истории России: