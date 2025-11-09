Видео: поле в Самаре присыпали травой перед матчем «Крыльев Советов» с «Зенитом»
Перед началом матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» поле на самарском стадионе «Солидарность Самара Арена» присыпали травой с целью скрыть проплешины.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Позднее РПЛ проверила качество поля на стадионе и проинформировала, что его поверхность по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения встреч соревнования и соответствует стандартам.
После 14 туров чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке.
