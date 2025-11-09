Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Руй Кошта переизбран на пост президента «Бенфики» — Ди Марцио

Руй Кошта переизбран на пост президента «Бенфики» — Ди Марцио
Комментарии

Бывший игрок «Фиорентины», «Милана» и сборной Португалии Руй Кошта утверждён на пост президента «Бенфики», сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Решение было принято членами совета директоров клуба на выборах, состоявшихся в субботу, 8 ноября. Кошта получил две трети голосов, набрав 65,9%. Другой кандидат, Жуан Норонья Лопеш, получил лишь 34,11%. Бывший футболист будет занимать эту должность следующие четыре года. Его второй срок начнётся сегодня вечером, в воскресенье, 9 ноября, когда команда Моуринью примет на своём поле клуб «Каза Пия» в рамках 11-го тура португальской Примейры.

Руй Кошта занимает этот пост с лета 2021 года.

