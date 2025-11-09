Скидки
Максим Низовцев: «Балтика» уже набрала больше очков, чем в сезон вылета с Игнашевичем

Экс-тренер «Балтики» Максим Низовцев высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

«Балтика» уже набрала 27 очков, а когда два сезона назад она вылетала с Игнашевичем — было 26. В команде хороший микроклимат. Если «Балтика» обыграет «Краснодар», она станет реальным претендентом на попадание в тройку РПЛ. Про чемпионство пока не будем — команда только вышла из Первой лиги, всё-таки ей тяжело бороться с топ-клубами. Но первый круг заканчивается для «Балтики» очень хорошо. Чем больше будет таких самобытных команд, как «Балтика», тем будет лучше для всего чемпионата», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

