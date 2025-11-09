Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Галатасарае» высказались о слухах про аренду Месси

В «Галатасарае» высказались о слухах про аренду Месси
Комментарии

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал информацию о потенциальной краткосрочной аренде нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Говорите про Месси? «Галатасарай» достиг того уровня, когда возможны даже такие переговоры. Мы подняли планку очень высоко. Нам удалось сохранить костяк команды, выигравшей три чемпионата подряд. Всё, что мы делаем, остаётся в рамках наших финансовых возможностей. Вот почему теперь нас могут спрашивать о Месси», — приводит слова Озбека The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Напомним, регулярный сезон в МЛС завершился в октябре, плей-офф продлится до начала декабря. Следующий сезон начнётся в марте 2026 года.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
