Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Альба — о Месси: он лучший в истории

Комментарии

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о своём одноклубнике, аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Когда Лео Месси находится на таком уровне, он мотивирует всю команду… Играя с ним 12 лет, я всегда отвечаю одно и то же: он лучший в истории», — приводит слова Альбы The Touchline.

Сегодня звёздный форвард достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру. В третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» обыграл дома «Нэшвилл» (4:0). Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем и одной результативной передачей.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 10'     2:0 Месси – 39'     3:0 Алленде – 73'     4:0 Алленде – 76'    

В нынешнем сезоне чемпионата МЛС нападающий провёл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. Футболист также стал лучшим бомбардиром чемпионата.

