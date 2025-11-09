Альба — о Месси: он лучший в истории

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о своём одноклубнике, аргентинском нападающем Лионеле Месси.
«Когда Лео Месси находится на таком уровне, он мотивирует всю команду… Играя с ним 12 лет, я всегда отвечаю одно и то же: он лучший в истории», — приводит слова Альбы The Touchline.
Сегодня звёздный форвард достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру. В третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» обыграл дома «Нэшвилл» (4:0). Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем и одной результативной передачей.
В нынешнем сезоне чемпионата МЛС нападающий провёл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. Футболист также стал лучшим бомбардиром чемпионата.
- 9 ноября 2025
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:11
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:50
-
11:46
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:14
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:29
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30