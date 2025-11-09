Альба — о Месси: он лучший в истории

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о своём одноклубнике, аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Когда Лео Месси находится на таком уровне, он мотивирует всю команду… Играя с ним 12 лет, я всегда отвечаю одно и то же: он лучший в истории», — приводит слова Альбы The Touchline.

Сегодня звёздный форвард достиг отметки в 400 голевых передач за свою профессиональную карьеру. В третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» обыграл дома «Нэшвилл» (4:0). Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем и одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне чемпионата МЛС нападающий провёл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. Футболист также стал лучшим бомбардиром чемпионата.