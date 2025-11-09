Скидки
Юрий Сёмин: Карпину нужно торопиться и поправлять дела «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Валерию Карпину, возглавляющему московское «Динамо», необходимо производить преобразования с целью изменения ситуации в лучшую сторону. После 15 матчей Мир РПЛ бело-голубые занимают 10-е место. «Динамо» продолжает участие в Фонбет Кубке России.

«У любого тренера так: есть очки — положение в клубе твёрдое, мало очков — есть недовольство болельщиков, положение шаткое. Надо торопиться, поправлять дела «Динамо». Карпину необходимо производить какие-то изменения, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону. У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство. Но при этом и не выигрывали ни разу. Это тоже создаёт дисбаланс в сторону неудач и не работает на руку. Были в финале Кубка — и опять не выиграли. Таких шансов много не бывает, надо решать. Думаю, это оставляет определённый шлейф неудач и мешает команде», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

