Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Семак — о качестве газона в Самаре: состояние поля далеко от оптимального

Семак — о качестве газона в Самаре: состояние поля далеко от оптимального
Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии газона на стадионе «Солидарность Самара Арена», где сегодня, 9 ноября, сине-бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'    

— Состояние поля далеко от оптимального. Не везде есть трава. Посмотрим, как покрытие будет держать.

– Это влияло на выбор состава?
– Конечно, разговоры влияют. На игроков, на команду. Но мы ничего не может поделать в этой ситуации. Хотя можно было подготовиться и принять более правильное решение, зная, что будет такое мероприятие. Но это уже разговоры. Надо выходить и играть.

– Чего ждёте от матча?
– «Крылья» успешно играют дома. Посмотрим, кто меньше будет ошибаться сегодня, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Позднее РПЛ проверила качество поля на стадионе и проинформировала, что его поверхность по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения встреч соревнования и соответствует стандартам.

